2020/12/24 | 12:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس الجمهورية ، برهم صالح، الخميس، (24 كانون الأول، 2020) مع وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، أمن البعثات وتعزيز سلطة الدولة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "صالح استقبل اليوم الخميس 24 كانون الأول 2020 في قصر السلام ببغداد، وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، وناقش معه التطورات الأمنية الأخيرة في البلاد، وضرورة تعزيز سلطة الدولة والأجهزة الامنية من اجل فرض النظام، وملاحقة الجماعات الارهابية الخارجة عن القانون، ووقف نشاطاتها وتسليمهم للعدالة، ومنع تكرار الأفعال التي من شأنها زعزعة الامن العام".

واضاف البيان أن "اللقاء بحث ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الكفيلة بحماية أمن وممتلكات المواطنين والمنشآت والمباني الحكومية، وتأمين سلامة البعثات الدبلوماسية وافرادها من الاعتداءات التي تمثل تحدياً لسلطة الدولة واستهدافاً لسيادة البلد واستقراره".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يبحث مع وزير الدفاع أمن البعثات وتعزيز سلطة الدولة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يبحث مع وزير الدفاع أمن البعثات وتعزيز سلطة الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).