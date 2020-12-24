اندلاع حريق في مصفى للنفط بمحافظة أربيل وأنباء عن مصرع 3 عمال حتى الآن

2020/12/24 | 12:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

أفاد مصدر أمني من إقليم كردستان، اليوم الخميس (24 كانون الأول 2020)، باندلاع حريق في أحد مصافي النفط بمحافظة أربيل عاصمة الإقليم.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حريقاً اندلع في مصفى كار كروب للنفط في أربيل، أدى إلى مصرع 3 عمال وإصابة آخرين".وأضاف، أن "أسباب الحريق وطبيعته ما زالت مجهولة، مع إمكانية ارتفاع عدد القتلى"، مشيراً إلى أن "فرق الدفاع المدني تحاول إخماد النيران".

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