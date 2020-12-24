مدرب مانشستر يوناتيد سعيد بـ

2020/12/24 | 12:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي، أولي جونار سولشاير ، بـ "التأثير الكبير" للنجم الأوروغوياني إدينسون كافاني، وذلك بعد أن ساهم الأخير في تأهل "الشياطين الحمر" إلى نصف نهائي كأس الرابطة.

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