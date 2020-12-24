رئيس الجمهورية ووزير الدفاع يناقشان التطورات الأمنية الأخيرة

2020/12/24 | 12:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، مع وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، جملة من الملفات، وناقشا التطورات الاخيرة.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان، أنه “جرى خلال اللقاء مناقشة التطورات الأمنية الأخيرة في البلاد، وضرورة تعزيز سلطة الدولة والأجهزة الامنية من اجل فرض النظام، وملاحقة الجماعات الارهابية الخارجة عن القانون، ووقف نشاطاتها وتسليمهم للعدالة، ومنع تكرار الأفعال التي من شأنها زعزعة الامن العام”.وبحث اللقاء بحسب البيان، “ضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الكفيلة بحماية أمن وممتلكات المواطنين والمنشآت والمباني الحكومية، وتأمين سلامة البعثات الدبلوماسية وافرادها من الاعتداءات التي تمثل تحدياً لسلطة الدولة واستهدافاً لسيادة البلد واستقراره”.

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