2020/12/24 | 12:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خانقين.. وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح مسؤول محلي مسجون في السليمانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/24 | 12:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خانقين.. وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح مسؤول محلي مسجون في السليمانية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خانقين.. وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح مسؤول محلي مسجون في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).