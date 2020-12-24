البرلمان يؤجل عطلته التشريعية.. ويكشف موعد المباشرة بقراءة الموازنة: متى سيتم تمريرها؟

2020/12/24 | 12:34 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اكد النائب غالب محمد، الخميس، وصول موازنة 2021 الى البرلمان، مبينا ان الموازنة بحاجة لاكثر من شهر لاجراء تعديلات جذرية بشانها.

وقال محمد في تصريح صحفي، ان” موازنة 2021 وصلت الى اللجنة المالية في مجلس النواب ثم سيجري تدقيقها ودراسات مضامينها قبل ارسالها الى رئاسة مجلس النواب من اجل اجراء قراءة اولى وثانية وثالثة تخلخلها مناقشات مستفيضة من قبل مجلس النواب قبل الوصول الى مرحلة التصويت النهائي”.

واضاف محمد، ان” حسم ملف موازنة 2021 سيحتاج الى اكثر من شهر من اجل حسم كل الفقرات التي تضمها خاصة وان الموازنة تاتي في ظرف مهم يعاني به العراق من ازمة مالية واقتصادية معربا عن امله ان تاتي الموازنة بحلول تسهم في استقرار الاسواق”.

وفي السياق، قرر مجلس النواب تأجيل عطلته التشريعية المقررة في الثالث من كانون الثاني المقبل لضرورة قراءة ومناقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2021 .

ورجحت مقررة البرلمان خديجة علي في تصريح صحفي، أن تعرض الموازنة على اللجنة المالية وتقرأ للمرة الأولى في الخامس من كانون الثاني المقبل، مبينة أن تمرير قانون الموازنة يحتاج من 30-45 يوم لإقرارها بالكامل.

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