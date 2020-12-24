السجن 15 عاما لرئيس ديوان الوقف السني الاسبق

2020/12/24 | 12:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مجلس القضاء الاعلى، الخميس، عن

اصدار حكما بالسجن المؤقت لمدة خمس عشرة

سنة على رئيس ديوان الوقف السني الاسبق،

مبينا ان ذلك جاء عن جريمة الاضرار

العمد باموال الجهة التي يعمل فيها.

وقال المجلس في ب

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