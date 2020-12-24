الدفاع ترد على أنباء “بيع المناصب” داخل الوزراة

2020/12/24 | 12:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، الأنباء التي تحدثت عن “بيع المناصب” في الوزارة، في حين توعدت بمقاضاة أية جهة إعلامية “تروج لأخبار عارية عن الصحة الهدف منها تشويه سمعة الوزارة”.وقالت الوزارة في بيان، إن “بعض وسائل الإعلام تناولت خبراً من أخبار رابطة الشفافية مفاده (بيع المناصب في وزارة الدفاع)، وهنا تُبين الوزارة أنّه لا صحة لمثل هكذا أخبار”.وأضافت، أن “المناصب في الوزارة التي يتم منحها للضباط والقادة تكون وفق ضوابط ومعطيات تمر في سلسلة انتقائية عن طريق لجان مختصة بموجبها تتم المفاضلة واختيار الأنسب وفق الشروط الموضوعة حسب المنصب، ويتم عرضها على الجهات العليا في الوزارة لغرض […]

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