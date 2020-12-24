القضاء: السجن المؤقت 15 عاماً لرئيس ديوان الوقف السني الاسبق

2020/12/24 | 12:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أصدرت محكمة جنايات الكرخ / الهيئة الثالثة حكما بالسجن المؤقت لمدة خمس عشرة سنة على رئيس ديوان الوقف السني الاسبق عن جريمة الاضرار العمد باموال الجهة التي يعمل فيها.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “محكمة جنايات الكرخ قضت بالسجن لمدة خمسة عشر عاما على المتهم الهارب رئيس ديوان الوقف السني الاسبق عن جريمة شراء عقار بمبلغ ستة مليارات وسبعمئة وستة وستين مليون وخمسمائة واربعة وعشرين الف دينار وتعمده الاضرار باموال الجهة التي يعمل فيها خلافا لاحكام قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981، لافتا إلى أن سعر العقار وحسب ماورد بكتاب مديرية التسجيل العقاري هو ملياران ومئة وسبعة ملايين دينار عراقي قاصدا المنفعة الشخصية من هذه العملية”.وأضاف أن “المحكمة أصدرت حكمها وفقا لاحكام المادة 318 من قانون العقوبات العراقي”.

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