لبحث استضافة خليجي 25.. الكشف عن موعد زيارة الوفد الخليجي إلى البصرة

2020/12/24 | 12:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشف نائب رئيس الهيئة التطبيعية شامل كامل، الخميس، عن موعد زيارة اللجنة المكلفة من قبل الاتحاد الخليجي الى البصرة، لبحث ملف استضافة العراق بطولة خليجي 25.

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