وزير الداخلية يعلن اعتقال أحد مطلقي الصواريخ على المنطقة الخضراء

2020/12/24 | 12:47 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث عن إجراءات حماية الانتخابات وحماية المتظاهرين (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اعتقال أحد مطلقي الصواريخ على المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وقال الغانمي في تصريحات صحفية تابعها "ألترا عراق"، إن "القوات الأمنية اعتقلت أحد مطلقي الصواريخ باتجاه السفارة الأمريكية، ومستمرون بالتحقيق معه".

وأضاف قائلًا: "أفشلنا عددًا من المخططات لاستهداف المنطقة الخضراء والبعثات الدبلوماسية"، مشيرًا إلى أن "الهجمات التي تستهدف المنطقة الخضراء هي عن بعد، ومن مناطق نائية"، مؤكدًا "اتخاذ إجراءات قانونية بحق القطعات التي يكون من مناطقها خرق أمني".

وبشأن الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 6 حزيران/يونيو المقبل، أكد الغانمي قائلًا: "لدينا خطط لتأمين الانتخابات المبكرة ومراكز الاقتراع، إضافة إلى وجود خطة لحماية المتظاهرين، ونتواصل معهم".

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