2020/12/24 | 12:48 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر عراقي يكشف لـRT موقف قائد فيلق القدس من قصف السفارة الأمريكية واعتقال "قائد قوات الصواريخ" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/24 | 12:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر عراقي يكشف لـRT موقف قائد فيلق القدس من قصف السفارة الأمريكية واعتقال "قائد قوات الصواريخ") نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر عراقي يكشف لـRT موقف قائد فيلق القدس من قصف السفارة الأمريكية واعتقال "قائد قوات الصواريخ") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).