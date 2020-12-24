السجن 15 عاماً لرئيس ديوان الوقف السني الأسبق في العراق

2020/12/24 | 12:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات الكرخ في بغداد، اليوم الخميس، حكماً بالسجن المؤقت لمدة خمس عشرة سنة بحق رئيس ديوان الوقف السني الأسبق عن" جريمة الإضرار العمد" بأم...

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