متظاهرون يغلقون شركتين للنفط والغاز في البصرة

2020/12/24 | 12:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلق متظاهرون اليوم الخميس، شركتي توزيع المنتجات النفطية وتعبئة الغاز السائل في محافظة البصرة جنوبي العراق، احتجاجا على عدم توفير فرص عمل لهم....

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