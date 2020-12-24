الموارد المائية في كربلاء: أزمة المياه الجوفية ستنتهي الشهر المقبل

2020/12/24 | 12:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت مديرية الموارد المائية في كربلاء، اليوم الخميس، أن أزمة المياه الجوفية في المدينة ستنتهي الشهر المقبل بعد وصول نسبة الانجاز في المحطة الثالثة إلى 96% .وقال مدير الموارد المائية في كربلاء المهندس حسنين قحطان العواد، في تصريح صحفي، إن “مبزل الرزازة هو المبزل الرئيس في محافظة كربلاء ،ويضم محطتين: الأولى عمودية أنشئت العام 1978 ،وتتكون من خمس مضخات قدرة الواحدة 3،8 أمتار مكعبة في الثانية ،والأخرى أفقية أنشئت العام 1998 ،وتتكون من اثنتي عشرة مضخة قدرة الواحدة متراً مكعباً واحداً في الثانية ،تعمل على مدار الساعة ومن دون توقف “.واضاف، أن ” التوسع الجغرافي للمدينة والزيادة […]

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