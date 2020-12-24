الدفاع تخرج عن صمتها وترد على أنباء ’’بيع المناصب’’ في الوزارة

2020/12/24 | 12:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اصدرت وزارة الدفاع، الخميس، (24 كانون الأول، 2020)، بيانا بشأن انباء بيع المناصب في الوزارة .

وقالت الوزارة في بيان الذي تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه إن "بعض وسائل الإعلام تناولت خبرا من أخبار رابطة الشفافية مفاده (بيع المناصب في وزارة الدفاع)".

واضاف أن "الوزارة تبين أنه (لا صحة لمثل هكذا أخبار) وأن المناصب في الوزارة التي يتم منحها للضباط والقادة تكون وفق ضوابط ومعطيات تمر في سلسلة انتقائية عن طريق لِجان مختصة بموجبها تتم المفاضلة واختيار الأنسب وفق الشروط الموضوعة حسب المنصب، ويتم عرضها على الجهات العليا في الوزارة لغرض الموافقة عليها".

واشار البيان إلى أن "أية جهة إعلامية ستروج لأية أخبار عارية عن الصحة الهدف منها تشويه سمعة الوزارة، سيتم مقاضاتها قانونيا".

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