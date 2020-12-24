عالية نصيف تدعو إلى تحويل الجزء الأكبر من تخصيصات الأوقاف إلى المشاريع الصناعية والزراعية

2020/12/24 | 12:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ دعت النائبة عالية نصيف إلى تحويل الجزء الأكبر من تخصيصات الأوقاف الدينية في موازنة 2021 إلى المشاريع الصناعية والزراعية وبما يسهم في تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، مبينة أن التخصيصات الهائلة التي خصصت للأوقاف تفوق ميزانية دولة .وقالت في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ نسخة منه:" أن تخصيصات الأوقاف الدينية في موازنة 2021 تبلغ أكثر من 196 مليار دينار، والكثير منها يذهب إلى جيوب الفاسدين الذين وصل بهم الاستهتار إلى سرقة بيوت الله ونهب المليارات بحجة تنظيفها، في حين نجد أن التخصيصات الاستثمارية في الموازنة أقل بكثير من تخصيصات الأوقاف، فتخصيصات قطاع الزراعة تبلغ 43 مليار دينار والصناعة 33 مليار دينار فقط، والموارد المائية 143 مليار دينار فقط، أي أن ميزانية الأوقاف تعادل ميزانيات دول، وتعادل ستة أضعاف تخصيصات قطاع الصناعة ".وأضافت نصيف:" ان كل وقف يريد أموالاً رغم وجود مشاريع في الأوقاف للتمويل الذاتي"، مبينة:" ان كل الأديان السماوية هدفها الرحمة وخدمة الانسانية، والله سبحانه وتعالى سيكون راضياً عنا عندما نحارب الفساد ونرحم هذا الشعب ونخصص الأموال لإحياء الصناعة والزراعة"، مشددة على " ضرورة توحيد الأوقاف وتحويل الجزء الأكبر من تخصيصاتها للميزانية الاستثمارية لإنقاذ اقتصاد البلد "./انتهى7

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