2020/12/24 | 12:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدرس الولايات المتحدة إغلاق سفارتها في بغداد بسرعة بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء في العراق من قبل فصائل تدعمها إيران، بحسب مصدرين مطلعين على المناقشات لموقع "أكسيوس".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكسيوس: أميركا تدرس نقل سفارتها من بغداد بعد هجمات الأحد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكسيوس: أميركا تدرس نقل سفارتها من بغداد بعد هجمات الأحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).