رئيس الجمهورية يبحث تأمين سلامة البعثات الدبلوماسية من الاعتداءات

2020/12/24 | 12:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، وبحث معه تأمين سلامة البعثات الدبلوماسية وافرادها من الاعتداءات.وذكر يان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى خلال اللقاء مناقشة التطورات الأمنية الأخيرة في البلاد، وضرورة تعزيز سلطة الدولة والأجهزة الامنية من اجل فرض النظام، وملاحقة الجماعات الارهابية …

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