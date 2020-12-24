مجلس الخدمات الوزاري يخصص أكثر من 7 مليارات لمعالجة الفيضانات

2020/12/24 | 12:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قرر المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية، تخصيص أكثر من 7 مليارات دينار، إلى مديريات المجاري في المحافظات، لمعالجة الفيضانات وسيول الأمطار.وقال الناطق باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد لوكالة الانباء العراقية، ان “التخصيص لمديريات المجاري في المحافظات جاء، بواقع خمسمائة مليون دينار لكل محافظة، وتخصيص مبلغ مليارين وخمسمائة وخمسون مليون دينار …

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