المجمع الفقهي يعلن أسماء المؤسسات المؤيدة لفتوى بطلان اتفاقية تقاسم الأوقاف

2020/12/24 | 12:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن المجمع الفقهي العراقي، أسماء المؤسسات الشرعية والأكاديمية المؤيدة لفتوى العلامة الدكتور أحمد حسن الطه كبير علماء المجمع، ببطلان اتفاقية تقاسم الأوقاف.

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