2020/12/24 | 12:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت قوات الحشد الشعبي، الخميس، انطلاق واجب أمني للبحث عن بقايا داعش في الصحراء الغربية العراقية.

وقالت فرقة العباس القتالية إحدى تشكيلات الحشد الشعبي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 كانون الأول 2020) إنه "حسب توجيهات قيادة عمليات كربلاء وقيادة الفرقة تم التنسيق لتنفيذ واجب امني من 6 محاور تشترك فيه قوات من الجيش والحشد وأفواج طوارئ من عمليات كربلاء".

وبينت أنها "انطلقت بمحورين من جسر (سلكي) والنخيب باتجاه قطعات الانبار وبجبهة عرضها 25 كم وعمق 50 كم وتفتيش تلك المناطق بشكل دقيق وتنفيذ الواجب على أكمل وجه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور من عملية أمنية لقوات الحشد الشعبي في الصحراء الغربية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور من عملية أمنية لقوات الحشد الشعبي في الصحراء الغربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).