بالصور..طالبة عراقية توفيت بكورونا تكمل رسالتها

2020/12/24 | 13:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكملت الطالبة بكلية طب الاسنان في جامعة الموصل والمتوفية بفيروس كورونا هيفاء عبد الغني مالم تستطع انجازه في حياتها....

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