عضو بالأمن النيابية يرد على طلب كردستان إرسال قوات أمريكية إلى الحدود مع سوريا

2020/12/24 | 13:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

رد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، بدر الزيادي، اليوم الخميس (24 كانون الأول 2020)، على تقديم حكومة إقليم كردستان طلبا لإرسال قوات أمريكية تؤمن الحدود مع سوريا.

وقال الزيادي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حكومة الإقليم، كان عليها أن تجلس مع الحكومة الاتحادية لعرض هذا الطلب، وليس من حقها أن تفاتح أي دولة خارجية"، مؤكداً أنه "تصرف سيء ويسيء للعراق".

وأشار إلى أن "حكومة إقليم كردستان عليها أن توضح من خلال النواب الكرد المتواجدين في البرلمان العراقي، سبب هذا الطلب".

وتابع قائلاً: "لا يوجد أي تهديد من الحدود السورية في الوقت الحالي يستدعي طلب قوات أمريكية، ومن الممكن إرسال قوات اتحادية من الجيش أو الاتحادية إذا تطلب الأمر".

ولفت إلى أن "ما تقوم به حكومة كردستان ما هو إلاّ وسيلة ضغط على الحكومة المركزية لتسهيل أمورها حول الموازنة، على اعتبار أنها لم تصل إلى حل من خلال الوفد المفاوض في بغداد".

وكان ‌المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل، قد قال، إن "حكومة إقليم كردستان طلبت رسمياً من أمريكا إرسال قوات إلى الحدود بين إقليم كردستان، وكردستان سوريا لإظهار حسن نية إقليم كردستان بأنه لا يريد الحرب ولحماية الحدود بصورة أفضل".

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