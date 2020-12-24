بعد اجتماع ثلاثي.. القاهرة تعلن بدء ’’التكامل المشترك’’ مع بغداد وعمان

2020/12/24 | 13:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، الخميس (24 كانون الأول 2020)، بدء "التكامل المشترك"، بين العراق ومصر والأردن، فيما أشارت إلى أنه سيتم إرسال وفد فني إلى بغداد.

وقال جامع خلال اجتماع عقدته عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع مها علي وزيرة الصناعة والتجارة الاردنية ومنهل عزيز الخباز وزير الصناعة والمعادن العراقي، إنه "تم التنسيق مع وزيري التجارة والصناعة بدولتي الأردن والعراق، لبدء الخطوات الفعلية لتحقيق التكامل الصناعي والتجاري بين الدول الثلاث، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية المصرية والأردنية والعراقية".

وأضافت، أنه "سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إيفاد فريق فني مصري إلى دولة العراق، وبمشاركة من السفارة الأردنية بالعاصمة بغداد للوقوف على احتياجات السوق العراقي سواء فيما يتعلق بتأهيل المصانع العراقية واستعراض فرص الاستثمار المتاحة وكذلك الوقوف على احتياجات السوق العراقي من السلع والمنتجات".

وأوضحت الوزيرة أن "هذا الاجتماع يأتي كنتيجة للزيارة التي قام بها الوزيران الأردني والعراقي لمصر مطلع الشهر الجاري والتي تم خلالها التأكيد على اهمية تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك بين الدول الثلاث، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة وبصفة خاصة في المجالين الصناعي والتجاري".

وأشارت إلى أنه "تم تحديد عدد من القطاعات المستهدفة للتعاون المشترك ومن بينها الصناعات الدوائية بما فيها الأدوية البيطرية والصناعات الكيماوية والبتروكيماويات والجلود والسيراميك، هذا فضلاً عن دراسة اقامة معرض دائم للمنتجات المصرية والأردنية في العاصمة بغداد".

بدوره أكد وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز ، أن "العراق حريص على الانفتاح على السوقين المصري والأردني، وبدء خطوات عاجلة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي خاصة في ظل تطلع الحكومة العراقية الى استعادة علاقاتها الاقتصادية القوية مع كافة الشركاء وبصفة خاصة على المستوى الإقليمي والعربي".

ولفت إلى إن "النتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها خلال لقائه بوزيرة التجارة والصناعة المصرية بالقاهرة تمثل نقطة ارتكاز لبدء شراكات صناعية وتجارية إقليمية بين رجال القطاع الخاص وبدعم من حكومات الدول الـ3"، موجهاً الدعوة للوزيرتين "لترأس الوفد الفني الذي سيقوم بزيارة بغداد قريباً بهدف الوصول إلى اتفاق مباشر لبدء عمليات التنفيذ في أقرب وقت ممكن".

من جانبها، أكدت وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية مها علي "حرص الحكومة الأردنية على تحقيق التكامل الاقتصادي مع مصر والعراق، وبدء خطوات تنفيذية على أرض الواقع، خاصة في ظل الإرادة السياسية والتوافق بين الحكومات، الأمر الذي ينعكس على تعزيز التعاون في المجالين التجاري والصناعي خلال المرحلة القريبة المقبلة".

وأشارت إلى "أهمية التوصل إلى اتفاق عام يحدد أطر التعاون المشترك وبصفة خاصة في القطاعات المستهدفة، والتي تم التباحث حولها خلال الاجتماع"، مؤكدة "أهمية الربط الإلكتروني بين أجهزة الجمارك في الدول الثلاث لتسهيل عملية التبادل التجاري وتسيير حركة التجارة".

واتفق الوزراء الثلاثة، على أهمية تيسير حركة التجارة ورفع القيود والمعوقات التي تحول أمام انسياب التجارة البينية المشتركة، وذلك من خلال منح معاملة تفضيلية لنفاذ المنتجات لأسواق الدول الـ3.

كما استعرض الاجتماع التطورات الخاصة بإنشاء المدينة الاقتصادية على الحدود بين العراق والأردن، والتي يمكن أن تكون نقطة ارتكاز لتعزيز التعاون الصناعي بين الدول الـ3 مع الاستفادة من الخبرة الصناعية المصرية في إنشاء وإدارة المناطق والمجمعات الصناعية، وذلك بهدف إقامة شراكات صناعية بين رجال القطاع الخاص في كل من مصر والعراق والأردن، وهو الأمر الذي يعد نواة لإيجاد اتحاد صناعي عربي على المستوى الإقليمي.

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