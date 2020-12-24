القبض على ستة معقبي معاملات بمجمع تسجيل المركبات في مرور البصرة

2020/12/24 | 13:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / القت قوة امنية مشتركة القبض على (٦) معقبين يقومون باستغلال المواطنين وابتزازهم .وذكرت قيادة شرطة محافظة البصرة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه " ان مفارز مشتركة من مركز شرطة الهادي وفصيل طوارئ القسم ومفارز أمن الأفراد وأستخبارات المرور ومفرزة فوج طوارئ البصرة العاشر القت القبض على (٦) معقبين يقومون باستغلال المواطنين وابتزازهم بحجة إنجاز معاملاتهم امام مجمع تسجيل المركبات التابع لمديرية مرور البصرة في منطقة الكزيزه.واضاف البيان "ضبطت بحوزتهم استمارات تسجيل مركبات ومعاملات ووكالات خاصة لا تعود لهم بصلة قانونية..واتخذت الاجراءات القانونية بحقهم ./انتهى

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