شرطة ميسان : القبض على (5) متهمين بجرائم جنائية مختلفة في قضاء المجر الكبير

2020/12/24 | 13:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت عن إلقاء القبض على (5) متهمين مطلوبين للعدالة بجرائم جنائية مختلفة في قضاء المجر الكبير بميسان".وأوضحت المديرية أن :" مفارز مراكز قسم شرطة قضاء المجر الكبير نفذت أوامر قبض بحق مطلوبين للعدالة خلال إجراء العمليات الاستباقية والممارسات الأمنية أسفرت حصيلتها عن القاء القبض على (5) متهمين مطلوبين للعدالة، فيما ذكرت أن من بين المطلوبين متهم مطلوب للعدالة وفق قانون مكافحة الإرهاب لارتكابه جريمة إطلاق النار على دور المواطنين ما يعرف بالدكة العشائرية".واشارت إلى إحالة المتهمين إلى مراكز الاحتجاز لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم"./انتهى

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