قطر: 4 مقاتلات بحرينية اخترقت مجالنا الجوي

2020/12/24 | 13:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت قطر جارتها البحرين باختراق مجالها الجوي عبر 4 طائرات مقاتلة، حسبما أفادت به وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا).

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