النفط يصعد بدعم تراجع المخزونات الأمريكية

2020/12/24 | 13:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تواصل أسعار النفط تسجيل المكاسب، خلال تعاملات اليوم الخميس، وذلك مع تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.بحلول الساعة 07:45 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.3 بالمئة إلى 51.37 دولار للبرميل، في حين زاد خام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة 0.2 بالمئة إلى 48.22 دولار للبرميل.وارتفعت عقود الخامين أكثر من اثنين بالمئة أمس الأربعاء.وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 562 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر الجاري إلى 499.5 مليون برميل.كما ذكرت أن مخزونات البنزين الأمريكية تراجعت 1.1 مليون برميل إلى 237.8 مليون برميل، […]

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