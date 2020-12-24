الاستمتاع بمائدة لذيذة في أعياد الميلاد من دون زيادة الوزن

2020/12/24 | 13:27 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد- وكالات:- ها نحن على موعد مع أسبوعين حافلين بـ»التَخبيص الغذائي» العشوائي، الذي يمكن أن يؤدي إلى اكتساب كيلوغرامات كثيرة قد يصعب التخلّص منها بسهولة.يرجع السبب إلى أنّ مائدة الميلاد ورأس السنة تتضمّن أطباقاً شهيّة تصعب مقاومتها ولا تتوافر عموماً إلّا في المناسبات، وغالباً ما تكون دسمة وغنيّة بالسعرات الحرارية.فكيف يجب التصرّف ...

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