هيئة المشاريع تقوم بصيانة الجسر الأنبوبي في حقل مجنون

2020/12/24 | 13:27 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “لوك أويل” تواصل تطوير حقل غرب القرنة/2 البصرة – سعدي السند : تابع مكتب الصباح الجديد في البصرة جانبا من أنشطة وفعاليات شركة نفط البصرة خلال الأيام الثلاثة الماضية من خلال الزملاء في اعلام الشركة .ففي خضم الأزمة العالمية الناجمة عن جائحة كورونا، تواصل شركة لوك أويل الاستثمار وبشكل مطرد في تطوير حقل (غرب_القرنة/2)، وفي ...

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