تنبيه من وزارة التعليم إلى الطلاب حول القبول في الجامعات الأهلية

2020/12/24 | 13:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، اي عمليات قبول مبدئي او حجز مقاعد في الجامعات والكليات الاهلية.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" (24 كانون الاول 2020)، انه "لايوجد اي عمليات قبول مبدئي او حجز مقاعد في الجامعات والكليات الاهلية إذ أن عمليات المفاضلة و نتائج القبول تتم من خلال نظام القبول المركزي حصراً".

واضافت الوزارة انه "يجب متابعة اهم الاخبار والتبليغات الخاصة بعملية التقديم من خلال الموقع الرسمي وقناة التلغرام الخاصة بالوزارة والدائرة حصراً عبر العناوين التالي:

قناة التليجرام: اضغط هنا

رابط بوابة التقديم: اضغط هنا

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