سائرون: سنعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة مع شركائنا لتعديل قانون الموازنة بإجراء المناقلات

2020/12/24 | 13:31 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكدت النائبة ماجدة التميمي خلال مؤتمر صحفي لتحالف سائرون عقدته في مجلس النواب ان” تحالفها سيعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة مع شركائنا عبر تعديل قانون الموازنة بإجراء المناقلات”.

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