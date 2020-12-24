وزيرا التعليم والشباب والرياضة يؤكدان أهمية الشراكة ودعم التنمية في مجال الرياضة الجامعية

2020/12/24 | 13:31 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أكد وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة أهمية تطوير الشراكة ودعم التنمية في مجال الرياضة الجامعية.

جاء ذلك خلال اللقاء المشترك بين وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب ووزير الشباب والرياضة عدنان درجال في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا حيث اتفقا على صياغة استراتيجية تحدد مهام المرحلة المقبلة على صعيد العمل المشترك بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الرياضية في العراق وتذليل المتطلبات اللوجستية وصياغة البرامج المسؤولة عن احتضان الطاقات الشبابية وتفعيلها على وفق مرتكزات الوعي العلمي والرياضي والثقافي.

وأعرب وزير التعليم العالي الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب عن استعداد الوزارة لتكثيف وزيادة الدعم اللازم لقبول أبطال الرياضة ونجومها في الجامعات ومنحهم الامتيازات التي تليق بتمثيلهم العراق في المحافل الرياضية الدولية.

من جهته ثمن وزير الشباب والرياضة عدنان درجال دور مؤسسات التعليم في هذا المجال مؤكدا في الوقت نفسه أهمية الشراكة التي تضطلع بها هذه القطاعات المهمة والمسؤولة عن التنمية البشرية ورعاية برامج الشباب وتمكين هذه الطاقات وتحفيزها في مجالي التعليم والرياضة.

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