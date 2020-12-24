بالأسماء.. إطلاق الوجبة الأولى من منحة النازحين العائدين حديثاً لمناطقهم المحررة

2020/12/24 | 13:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة رالهجرة والمهجرين، اليوم الخميس، إطلاق الوجية الأولى من منحة المليون ونصف المليون دينار للنازحين العائدين حديثا لمناطقهم المحررة.وجاء في بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بعد المتابعة الحثيثة من وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو لملف المنح المخصصة للعائدين حديثاً من المخيمات الى مناطقهم المحررة، وبعد استكمال …

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