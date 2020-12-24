2020/12/24 | 13:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت دولة قطر، اليوم الخميس، إبلاغها مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بإختراق 4 مقاتلات بحرينية لأجوائها.وذكرت وكالة الأنباء القطرية، ان “خرق المقاتلات البحرينية للأجواء القطرية جرى يوم الأربعاء 9 ديسمبر الجاري، وعبرت قطر في رسالتها لمجلس الأمن عن استنكار هذه الخروق بوصفها انتهاكا لسيادتها وسلامتها”.وأضافت الوكالة، ان “قطر قالت …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقاتلات بحرينية تخترق أجواء قطر وإبلاغ لمجلس الأمن) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقاتلات بحرينية تخترق أجواء قطر وإبلاغ لمجلس الأمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).