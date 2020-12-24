أربيل.. مصرع واصابة 4 عمال بحريق لمصفى نفط

2020/12/24 | 13:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 3 عمال مصرعهم واصيب رابع بحروق، اليوم الخميس، في حريق لخزانات وقود في احدى مصافي النفط في اربيل .

وبحسب المعلومات التي حصل PUKmedia عليها، فأن حريقا اندلع بخزانات نفط وكازلوين بمصفى مجموعة (كار) في منطقة (كوركوسك) بمحافظة اربيل ، نجم عنه مصرع 3 عمال واصابة رابع بحروق.

وبعد اندلاع الحريق وصلت فرق الدفاع المدني الى المصفى لاخماد السنة النيران وتمكنت من اطفاء الحريق.

PUKmedia خاص

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