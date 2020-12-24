على اثر استهداف سفارة واشنطن ببغداد

2020/12/24 | 13:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي "الخاسر

بالانتخابات" دونالد ترامب، الخميس، أن

سفارة بلاده في بغداد تعرضت الأحد

الماضي إلى هجمات بصواريخ عدة، متهما

إيران بانها تقف وراء هذه الهجمات.

وقال ترامب في تغريدة على حساب

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