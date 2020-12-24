الأمم المتحدة تعلق على قرار ترامب بالافراج عن منفذي جريمة النسور

2020/12/24 | 13:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية

لحقوق الإنسان، الخميس، عن قلقها من

قرار الرئيس الامريكي بشأن الافراج عن

منفذي جريمة ساحة النسور.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية في بيان

"نشعر بقلق بالغ إزاء قرار الرئ

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