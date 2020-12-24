العراق.. ارتفاع اسعار الدواء بنسبة 20%

2020/12/24 | 13:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرت نقابة الصيادلة، الخميس، بارتفاع

أسعار الأدوية في الاسواق بنسبة 20

بالمئة، مؤكدة انها لا تستطيع محاسبة

الصيدليات او الزامها بأي اجراء.

وقال النائب الثاني للنقيب امجد حسيب في

تصريح للصحيفة الرسمية

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