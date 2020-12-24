نواب جمهوريون يحثون ترمب على عرقلة مساعي بايدن للعودة الى الاتفاق النووي

2020/12/24 | 13:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حث عضوان جمهوريان في مجلس الشيوخ الأميركي، الرئيس دونالد ترمب على منع جهود الإدارة الجديدة الرامية الى إعادة الولايات المتحدة الى الاتفاق النووي مع إيران.

ونشر موقع ريل كلير بوليتيكس رسالة وجهها العضو الجمهوري تيد كروز الى الرئيس ترمب ووزير الخارجية مايك بومبيو، دعاهما من خلالها الى ارسال الاتفاق النووي واتفاقية باريس للمناخ الى مجلس الشيوخ، للتصويت عليهما وهو ما سيعرقل أي مساع لإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن للتراجع عنهما، لأن ذلك سيتطلب الحصول على ثلثي أصوات المجلس وهو أمر مستبعد الحدوث.

الرسالة جاءت في إطار جهود يبذلها النواب الجمهوريون ومن بينهم كروز وليندسي غراهام، لعرقلة ايفاء الرئيس المنتخب بايدن بوعوده التي أطلقها خلال حملته الانتخابية، والمتعلقة بإحياء الاتفاق النووي.

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