الداخلية العراقية تعلن اعتقال أحد مطلقي الصواريخ على المنطقة الخضراء

2020/12/24 | 13:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي اعتقال أحد مطلقي الصواريخ على المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وأكد الغانمي في تصريحات صحفية أن القوات الأمنية تمكنت من اعتقال أحد مطلقي الصواريخ على السفارة الأميركية قبل أيام وان التحقيق مستمر معه بشأن الهجوم.

وأشار الغانمي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق القطعات الأمنية التي تحدث خروقات أمنية ضمن قواطع المسؤولية في مناطقها، لافتا إلى أن الهجمات التي تستهدف الخضراء تتم عن بعد ومن مناطق نائية.

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