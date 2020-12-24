شركتا فايزر وموديرنا ترجحان أن توفر لقاحاتهم حصانة ضد سلالة كورونا الجديدة

2020/12/24 | 13:38 - المصدر: قناة التغيير

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رجحت شركتي فايزر وموديرنا الأميركيتين، أن توفر لقاحاتهم ضد كورونا حصانة ضد السلالة الجديدة للفيروس.

وأكدت فايزر وموديرنا العمل على اختبار لقاحيهما المضادين لكورونا على السلالة الجديدة من الفيروس التي انتشرت في بريطانيا والعديد من الدول، حيث سيتم إجراء المزيد من الاختبارات خلال الأسابيع المقبلة للتأكد من فاعلية اللقاحات على السلالة الجديدة.

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