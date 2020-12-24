سبارتاكوس في التأريخ السوفييتي - مالك ابوعليا

2020/12/24 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مالك_ابوعليا كاتبة المقال: كلوديا بافلوفنا كورجيفا*ترجمة رُبى مَسوَدِةمُراجعة وتدقيق:مالك أبوعليا لم تكفّ ثورة العبيد بقيادة سبارتاكوس، والتي حدثت منذ 2000 عاماً، عن اثارة اهتمام ذوي التفكير التقدّمي.



لقد أولى العُلماء السوفييت اهتماماً كبيراً لهذا الحدث البارز في تاريخ روما القديم.



أثارت ثورة العبيد ونضالهم المُتفاني بقيادة سبارتاكوس ، وهو الحَدَث المُنسَجِم تماماً مع الحقبة الثورية ال ......





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