وداعاً رفيقي وصديقي الغالي عبد الرحيم ملوح - غازي الصوراني

2020/12/24 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غازي_الصوراني وداعاً رفيقي وصديقي الغالي عبد الرحيم ملوحببالغ الحزن والشجن تلقيت نبأ توقف نبضات قلب صديق ورفيق العمر القائد المناضل الوطني القومي الكبير المتميز بمواقفه المبدئيه وروحه الغامرة بالنبل والتواضع والأخلاق الرفاقيه عبد الرحيم ملوح الذي غادرنا جسداً وستبقى وتظل سيرته وابتسامته حاضرة بيننا ..



لروح أبو شريف الخلود ولشريكة دربه ورفيقته ام شريف وابنائه وأصدقائه ومحبيه أصدق مشاعر العزاء والمواساة.< ......





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