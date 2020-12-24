الاستخبارات تحبط عملية سرقة “زيت الغاز” في البصرة

2020/12/24 | 13:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الخميس، إحباط عملية سرقة مادة زيت الغاز في محافظة البصرة.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات شرطة الطاقة وبالاشتراك مع مديرية استخبارات البصرة في وزارة الداخلية، تمكنت من احباط عملية سرقة مادة زيت الغاز من خلال ثقب انبوب (١٠ …

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