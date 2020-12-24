مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية منع الازدواج الضريبي مع لبنان

2020/12/24 | 13:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

وافق مجلس الوزراء في جلسته الحادية والثلاثين ، على تخويل مدير عام الهيئة العامة للضرائب وكالة في وزارة المالية صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الاولى، على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، بين حكومتي جمهورية العراق الجمهورية اللبنانية، استناداً الى أحكام المادة 80/ البند سادساً من الدستور.

و وجه المجلس بموجب الموافقة وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد مدير عام الهيئة العامة للضرائب وكالة وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لاستحصال موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء.

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