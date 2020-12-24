حقوق الانسان: إكتظاظ مواقف الإحتجاز والتسفيرات.. وتكشف السبب

2020/12/24 | 13:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت مفوضية حقوق الانسان في العراق، عن اكتظاظ مواقف الاحتجاز والتسفيرات بأعداد الموقوفين فوق طاقتها الاستيعابية، مشيرة إلى أن عذر الجهات المختصة في عدم الاسراع بايجاد حلول لهذا الاكتظاظ هو قلة عدد القضاة.

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