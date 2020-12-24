القضاء: اجراءات قانونية بحق 13 مصرفاص اهلياً عن مخالفات دخول مزاد العملة

2020/12/24 | 13:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قررت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية اتخاذ الاجراءات القانونية بحق ثلاثة عشر مصرفا عن مخالفات دخول مزاد العملة دون تقديم تصاريح كمركية تؤيد دخول البضائع والتحاسب الضريبي ووجود شبهات تزوير وثائق تتعلق بذلك.وأفاد مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان المحكمة المذكورة قررت استقدام المدراء المفوضين للمصارف المخالفة جراء اخلالهم بإجراءات العناية الواجبة التي فرضها قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥.

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