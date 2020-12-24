لأجور تنظيمية.. المسابقات تدعو لإيداع أجور الحكام بدوري الفئات العمرية

2020/12/24 | 13:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعت لجنة المسابقات في الهيئة التطبعيية للاتحاد العراقي بكرة القدم، الاندية العراقية لإيداع أجور الحكام للمرحلتين الأولى والثانية بدوري الفئات العمرية.

وذكرت الهيئة في بيان ن “لجنة المسابقات تدعو الأندية المشاركة في بطولات الفئات العمرية ودوري الرديف، ولأمور تنظيمية، إلى ايداع أجور الحكام للمرحلتين الأولى والثانية من البطولات المذكورة أعلاه كتأمينات لدى حسابات الاتحاد، وخلال مدة أقصاها حتى 31/12/2020”.

واضافت “بخلافه لن يتم السماح باشتراك الأندية التي تتخلف عن الايداع”، مبنية أن “الهيئة التطبيعية هي من ستتحمل أجور التحكيم للأدوار النهائية”.

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